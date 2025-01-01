Skip to main content

Northridge Medical Park Shuttle Route & Schedule

Northridge Shuttle Hours of Operation

YELLOW ROUTE

This free shuttle service runs:

  • Monday – Friday
  • 8:15 a.m. – 5:15 p.m.
  • Every 45 minutes
University Hospital/ ECCCCWest ComplexMoser Radiation TherapyTransitional Care HospitalNorthridge Medical ParkOrthopedic Center
8:15 AM8:20 AM8:35 AM8:38 AM8:41 AM8:46 AM
9:00 AM9:05 AM9:20 AM9:23 AM9:26 AM9:31 AM
9:45 AM9:50 AM10:05 AM10:08 AM10:11 AM10:16 AM
10:30 AM10:35 AM10:50 AM10:53 AM10:56 AM11:01 AM
11:15 AM11:20 AM11:35 AM11:38 AM11:41 AM11:46 AM
12:00 PM12:05 PM12:20 PM12:23 PM12:26 PM12:31 PM
12:45 PM12:50 PM1:05 PM1:08 PM1:11 PM1:16 PM
1:30 PM1:35 PM1:50 PM1:53 PM1:56 PM2:01 PM
2:15 PM2:20 PM2:35 PM2:38 PM2:41 PM2:46 PM
3:00 PM3:05 PM3:20 PM3:23 PM3:26 PM3:31 PM
3:45 PM3:50 PM4:05 PM4:08 PM4:11 PM4:16 PM
4:30 PM4:35 PM4:50 PM4:53 PM4:56 PM5:01 PM
5:15 PM--------

 

