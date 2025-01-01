Northridge Medical Park Shuttle Route & Schedule
Northridge Shuttle Hours of Operation
YELLOW ROUTE
This free shuttle service runs:
- Monday – Friday
- 8:15 a.m. – 5:15 p.m.
- Every 45 minutes
|University Hospital/ ECCCC
|West Complex
|Moser Radiation Therapy
|Transitional Care Hospital
|Northridge Medical Park
|Orthopedic Center
|8:15 AM
|8:20 AM
|8:35 AM
|8:38 AM
|8:41 AM
|8:46 AM
|9:00 AM
|9:05 AM
|9:20 AM
|9:23 AM
|9:26 AM
|9:31 AM
|9:45 AM
|9:50 AM
|10:05 AM
|10:08 AM
|10:11 AM
|10:16 AM
|10:30 AM
|10:35 AM
|10:50 AM
|10:53 AM
|10:56 AM
|11:01 AM
|11:15 AM
|11:20 AM
|11:35 AM
|11:38 AM
|11:41 AM
|11:46 AM
|12:00 PM
|12:05 PM
|12:20 PM
|12:23 PM
|12:26 PM
|12:31 PM
|12:45 PM
|12:50 PM
|1:05 PM
|1:08 PM
|1:11 PM
|1:16 PM
|1:30 PM
|1:35 PM
|1:50 PM
|1:53 PM
|1:56 PM
|2:01 PM
|2:15 PM
|2:20 PM
|2:35 PM
|2:38 PM
|2:41 PM
|2:46 PM
|3:00 PM
|3:05 PM
|3:20 PM
|3:23 PM
|3:26 PM
|3:31 PM
|3:45 PM
|3:50 PM
|4:05 PM
|4:08 PM
|4:11 PM
|4:16 PM
|4:30 PM
|4:35 PM
|4:50 PM
|4:53 PM
|4:56 PM
|5:01 PM
|5:15 PM
|--
|--
|--
|--
