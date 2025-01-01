Medical Center Shuttle Route & Schedule
Medical Center Shuttle Hours of Operation
BLUE ROUTE
The free Medical Center shuttle bus runs:
- Monday – Friday
- 5 a.m. – 10 p.m.
- Every 30 minutes
- Saturday – Sunday
- 7:20 a.m. – 7:45 p.m.
- Every 60 minutes
Weekday Shuttle Locations & Times
|West Complex
Jefferson Park Medical Office Building/
11th Street Garage
Hospitality House
Ronald McDonald House
5:00 AM
5:05 AM
5:11 AM
5:18 AM
5:26 AM
5:30 AM
5:35 AM
5:41 AM
5:48 AM
5:56 AM
6:00 AM
6:05 AM
6:11 AM
6:18 AM
6:26 AM
6:30 AM
6:35 AM
6:41 AM
6:48 AM
6:56 AM
7:00 AM
7:05 AM
7:11 AM
7:18 AM
7:26 AM
7:30 AM
7:35 AM
7:41 AM
7:48 AM
7:56 AM
8:00 AM
8:05 AM
8:11 AM
8:18 AM
8:26 AM
8:30 AM
8:35 AM
8:41 AM
8:48 AM
8:56 AM
9:00 AM
9:05 AM
9:11 AM
9:18 AM
9:26 AM
9:30 AM
9:35 AM
9:41 AM
9:48 AM
9:56 AM
10:00 AM
10:05 AM
10:11 AM
10:18 AM
10:26 AM
10:30 AM
10:35 AM
10:41 AM
10:48 AM
10:56 AM
11:00 AM
11:05 AM
11:11 AM
11:18 AM
11:26 AM
11:30 AM
11:35 AM
11:41 AM
11:48 AM
11:56 AM
12:00 PM
12:05 PM
12:11 PM
12:18 PM
12:26 PM
12:30 PM
12:35 PM
12:41 PM
12:48 PM
12:56 PM
1:00 PM
1:05 PM
1:11 PM
1:18 PM
1:26 PM
1:30 PM
1:35 PM
1:41 PM
1:48 PM
1:56 PM
2:00 PM
2:05 PM
2:11 PM
2:18 PM
2:26 PM
2:30 PM
2:35 PM
2:41 PM
2:48 PM
2:56 PM
3:00 PM
3:05 PM
3:11 PM
3:18 PM
3:26 PM
3:30 PM
3:35 PM
3:41 PM
3:48 PM
3:56 PM
4:00 PM
4:05 PM
4:11 PM
4:18 PM
4:26 PM
4:30 PM
4:35 PM
4:41 PM
4:48 PM
4:56 PM
5:00 PM
5:05 PM
5:11 PM
5:18 PM
5:26 PM
5:30 PM
5:35 PM
5:41 PM
5:48 PM
5:56 PM
6:00 PM
--
--
6:18 PM
6:26 PM
6:30 PM
--
--
6:48 PM
6:56 PM
7:00 PM
--
--
7:18 PM
7:26 PM
7:30 PM
--
--
7:48 PM
7:56 PM
8:00 PM
--
--
8:18 PM
8:26 PM
8:30 PM
--
--
8:48 PM
8:56 PM
9:00 PM
--
--
9:18 PM
9:26 PM
9:30 PM
--
--
9:48 PM
9:56 PM
10:00 PM
--
--
--
--