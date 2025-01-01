Skip to main content

Medical Center Shuttle Route & Schedule

Medical Center Shuttle Hours of Operation

BLUE ROUTE

The free Medical Center shuttle bus runs:

  • Monday – Friday
    • 5 a.m. – 10 p.m.
    • Every 30 minutes
  • Saturday – Sunday
    • 7:20 a.m. – 7:45 p.m.
    • Every 60 minutes

Weekday Shuttle Locations & Times

University Hospital/ 

ECCCC

West Complex

Jefferson Park Medical Office Building/

11th  Street Garage

Hospitality House

Ronald McDonald House

5:00 AM

5:05 AM

5:11 AM

5:18 AM

5:26 AM

5:30 AM

5:35 AM

5:41 AM

5:48 AM

5:56 AM

6:00 AM

6:05 AM

6:11 AM

6:18 AM

6:26 AM

6:30 AM

6:35 AM

6:41 AM

6:48 AM

6:56 AM

7:00 AM

7:05 AM

7:11 AM

7:18 AM

7:26 AM

7:30 AM

7:35 AM

7:41 AM

7:48 AM

7:56 AM

8:00 AM

8:05 AM

8:11 AM

8:18 AM

8:26 AM

8:30 AM

8:35 AM

8:41 AM

8:48 AM

8:56 AM

9:00 AM

9:05 AM

9:11 AM

9:18 AM

9:26 AM

9:30 AM

9:35 AM

9:41 AM

9:48 AM

9:56 AM

10:00 AM

10:05 AM

10:11 AM

10:18 AM

10:26 AM

10:30 AM

10:35 AM

10:41 AM

10:48 AM

10:56 AM

11:00 AM

11:05 AM

11:11 AM

11:18 AM

11:26 AM

11:30 AM

11:35 AM

11:41 AM

11:48 AM

11:56 AM

12:00 PM

12:05 PM

12:11 PM

12:18 PM

12:26 PM

12:30 PM

12:35 PM

12:41 PM

12:48 PM

12:56 PM

1:00 PM

1:05 PM

1:11 PM

1:18 PM

1:26 PM

1:30 PM

1:35 PM

1:41 PM

1:48 PM

1:56 PM

2:00 PM

2:05 PM

2:11 PM

2:18 PM

2:26 PM

2:30 PM

2:35 PM

2:41 PM

2:48 PM

2:56 PM

3:00 PM

3:05 PM

3:11 PM

3:18 PM

3:26 PM

3:30 PM

3:35 PM

3:41 PM

3:48 PM

3:56 PM

4:00 PM

4:05 PM

4:11 PM

4:18 PM

4:26 PM

4:30 PM

4:35 PM

4:41 PM

4:48 PM

4:56 PM

5:00 PM

5:05 PM

5:11 PM

5:18 PM

5:26 PM

5:30 PM

5:35 PM

5:41 PM

5:48 PM

5:56 PM

6:00 PM

--

--

6:18 PM

6:26 PM

6:30 PM

--

--

6:48 PM

6:56 PM

7:00 PM

--

--

7:18 PM

7:26 PM

7:30 PM

--

--

7:48 PM

7:56 PM

8:00 PM

--

--

8:18 PM

8:26 PM

8:30 PM

--

--

8:48 PM

8:56 PM

9:00 PM

--

--

9:18 PM

9:26 PM

9:30 PM

--

--

9:48 PM

9:56 PM

10:00 PM

--

--

--

--