Fontaine Research Park Shuttle Route & Schedule

Fontaine Shuttle Hours of Operation

RED ROUTE

This free shuttle bus runs:

  • Monday – Friday
  • 7:00 a.m. – 6:00 p.m.
  • Every 30 minutes
  • On demand after hours

Fontaine Shuttle Schedule

University Hospital/ 

ECCCC

UVA Encompass Health 515Building
500

Building 480

Building
415

JPA-Pinn Hall

West Complex

7:00 AM

7:10 AM

7:11 AM

7:12 AM

7:15 AM

7:23 AM

7:25 AM

7:15 AM

7:25 AM

7:26 AM

7:27 AM

7:30 AM

7:38 AM

7:40 AM

7:30 AM

7:40 AM

7:41 AM

7:42 AM

7:45 AM

7:53 AM

7:55 AM

7:45 AM

7:55 AM

7:56 AM

7:57 AM

8:00 AM

8:08 AM

8:10 AM

8:00 AM

8:10 AM

8:11 AM

8:12 AM

8:15 AM

8:23 AM

8:25 AM

8:15 AM

8:25 AM

8:26 AM

8:27 AM

8:30 AM

8:38 AM

8:40 AM

8:30 AM

8:40 AM

8:41 AM

8:42 AM

8:45 AM

8:53 AM

8:55 AM

8:45 AM

8:55 AM

8:56 AM

8:57 AM

9:00 AM

9:08 AM

9:10 AM

9:00 AM

9:10 AM

9:11 AM

9:12 AM

9:15 AM

9:23 AM

9:25 AM

9:15 AM

9:25 AM

9:26 AM

9:27 AM

9:30 AM

9:38 AM

9:40 AM

9:30 AM

9:40 AM

9:41 AM

9:42 AM

9:45 AM

9:53 AM

9:55 AM

9:45 AM

9:55 AM

9:56 AM

9:57 AM

10:00 AM

10:08 AM

10:10 AM

10:00 AM

10:10 AM

10:11 AM

10:12 AM

10:15 AM

10:23 AM

10:25 AM

10:15 AM

10:25 AM

10:26 AM

10:27 AM

10:30 AM

10:38 AM

10:40 AM

10:30 AM

10:40 AM

10:41 AM

10:42 AM

10:45 AM

10:53 AM

10:55 AM

10:45 AM

10:55 AM

10:56 AM

10:57 AM

11:00 AM

11:08 AM

11:10 AM

11:00 AM

11:10 AM

11:11 AM

11:12 AM

11:15 AM

11:23 AM

11:25 AM

11:15 AM

11:25 AM

11:26 AM

11:27 AM

11:30 AM

11:38 AM

11:40 AM

11:30 AM

11:40 AM

11:41 AM

11:42 AM

11:45 AM

11:53 AM

11:55 AM

11:45 AM

11:55 AM

11:56 AM

11:57 AM

12:00 PM

12:08 PM 

12:10 PM

12:00 PM

12:10 PM

12:11 PM

12:12 PM

12:15 PM

12:23 PM

12:25 PM

12:15 PM

12:25 PM

12:26 PM

12:27 PM

12:30 PM

12:38 PM

12:40 PM

12:30 PM

12:40 PM

12:41 PM

12:42 PM

12:45 PM

12:53 PM

12:55 PM

12:45 PM

12:55 PM

12:56 PM

12:57 PM

1:00 PM

1:08 PM

1:10 PM

1:00 PM

1:10 PM

1:11 PM

1:12 PM

1:15 PM

1:23 PM

1:25 PM

1:15 PM

1:25 PM

1:26 PM

1:27 PM

1:30 PM

1:38 PM

1:40 PM

1:30 PM

1:40 PM

1:41 PM

1:42 PM

1:45 PM

1:53 PM

1:55 PM

1:45 PM

1:55 PM

1:56 PM

1:57 PM

2:00 PM

2:08 PM

2:10 PM

2:00 PM

2:10 PM

2:11 PM

2:12 PM

2:15 PM

2:23 PM

2:25 PM

2:15 PM

2:25 PM

2:26 PM

2:27 PM

2:30 PM

2:38 PM

2:40 PM

2:30 PM

2:40 PM

2:41 PM

2:42 PM

2:45 PM

2:53 PM

2:55 PM

2:45 PM

2:55 PM

2:56 PM

2:57 PM

3:00 PM

3:08 PM

3:10 PM

3:00 PM

3:10 PM

3:11 PM

3:12 PM

3:15 PM

3:23 PM

3:25 PM

3:15 PM

3:25 PM

3:26 PM

3:27 PM

3:30 PM

3:38 PM

3:40 PM

3:30 PM

3:40 PM

3:41 PM

3:42 PM

3:45 PM

3:53 PM

3:55 PM

3:45 PM

3:55 PM

3:56 PM

3:57 PM

4:00 PM

4:08 PM

4:10 PM

4:00 PM

4:10 PM

4:11 PM

4:12 PM

4:15 PM

4:23 PM

4:25 PM

4:15 PM

4:25 PM

4:36 PM

4:27 PM

4:30 PM

4:38 PM

4:40 PM

4:30 PM

4:40 PM

4:41 PM

4:42 PM

4:45 PM

4:53 PM

4:55 PM

4:45 PM

4:55 PM

4:56 PM

4:57 PM

5:00 PM

5:08 PM

5:10 PM

5:00 PM

5:10 PM

5:11 PM

5:12 PM

5:15 PM

5:23 PM

5:25 PM

5:15 PM

5:25 PM

5:26 PM

5:27 PM

5:30 PM

5:38 PM

5:40 PM

5:30 PM

5:40 PM

5:41 PM

5:42 PM

5:45 PM

5:53 PM

5:55 PM

5:45 PM

5:55 PM

5:56 PM

5:57 PM

6:00 PM

6:08 PM

6:10 PM

6:00 PM

6:10 PM

6:11 PM

6:12 PM

6:15 PM

6:23 PM

6:25 PM

6:15 PM

6:25 PM

6:26 PM

6:27 PM

6:30 PM

6:38 PM

6:40 PM

6:30 PM

6:40 PM

6:41 PM

6:42 PM

6:45 PM

6:53 PM

6:55 PM

6:45 PM

6:55 PM

6:56 PM

6:57 PM

7:00 PM

7:08 PM

7:10 PM

View other route schedules.