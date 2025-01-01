Fontaine Research Park Shuttle Route & Schedule
Fontaine Shuttle Hours of Operation
RED ROUTE
This free shuttle bus runs:
- Monday – Friday
- 7:00 a.m. – 6:00 p.m.
- Every 30 minutes
- On demand after hours
Fontaine Shuttle Schedule
|UVA Encompass Health 515
|Building
500
Building 480
|Building
415
JPA-Pinn Hall
|West Complex
7:00 AM
7:10 AM
7:11 AM
7:12 AM
7:15 AM
7:23 AM
7:25 AM
7:15 AM
7:25 AM
7:26 AM
7:27 AM
7:30 AM
7:38 AM
7:40 AM
7:30 AM
7:40 AM
7:41 AM
7:42 AM
7:45 AM
7:53 AM
7:55 AM
7:45 AM
7:55 AM
7:56 AM
7:57 AM
8:00 AM
8:08 AM
8:10 AM
8:00 AM
8:10 AM
8:11 AM
8:12 AM
8:15 AM
8:23 AM
8:25 AM
8:15 AM
8:25 AM
8:26 AM
8:27 AM
8:30 AM
8:38 AM
8:40 AM
8:30 AM
8:40 AM
8:41 AM
8:42 AM
8:45 AM
8:53 AM
8:55 AM
8:45 AM
8:55 AM
8:56 AM
8:57 AM
9:00 AM
9:08 AM
9:10 AM
9:00 AM
9:10 AM
9:11 AM
9:12 AM
9:15 AM
9:23 AM
9:25 AM
9:15 AM
9:25 AM
9:26 AM
9:27 AM
9:30 AM
9:38 AM
9:40 AM
9:30 AM
9:40 AM
9:41 AM
9:42 AM
9:45 AM
9:53 AM
9:55 AM
9:45 AM
9:55 AM
9:56 AM
9:57 AM
10:00 AM
10:08 AM
10:10 AM
10:00 AM
10:10 AM
10:11 AM
10:12 AM
10:15 AM
10:23 AM
10:25 AM
10:15 AM
10:25 AM
10:26 AM
10:27 AM
10:30 AM
10:38 AM
10:40 AM
10:30 AM
10:40 AM
10:41 AM
10:42 AM
10:45 AM
10:53 AM
10:55 AM
10:45 AM
10:55 AM
10:56 AM
10:57 AM
11:00 AM
11:08 AM
11:10 AM
11:00 AM
11:10 AM
11:11 AM
11:12 AM
11:15 AM
11:23 AM
11:25 AM
11:15 AM
11:25 AM
11:26 AM
11:27 AM
11:30 AM
11:38 AM
11:40 AM
11:30 AM
11:40 AM
11:41 AM
11:42 AM
11:45 AM
11:53 AM
11:55 AM
11:45 AM
11:55 AM
11:56 AM
11:57 AM
12:00 PM
12:08 PM
12:10 PM
12:00 PM
12:10 PM
12:11 PM
12:12 PM
12:15 PM
12:23 PM
12:25 PM
12:15 PM
12:25 PM
12:26 PM
12:27 PM
12:30 PM
12:38 PM
12:40 PM
12:30 PM
12:40 PM
12:41 PM
12:42 PM
12:45 PM
12:53 PM
12:55 PM
12:45 PM
12:55 PM
12:56 PM
12:57 PM
1:00 PM
1:08 PM
1:10 PM
1:00 PM
1:10 PM
1:11 PM
1:12 PM
1:15 PM
1:23 PM
1:25 PM
1:15 PM
1:25 PM
1:26 PM
1:27 PM
1:30 PM
1:38 PM
1:40 PM
1:30 PM
1:40 PM
1:41 PM
1:42 PM
1:45 PM
1:53 PM
1:55 PM
1:45 PM
1:55 PM
1:56 PM
1:57 PM
2:00 PM
2:08 PM
2:10 PM
2:00 PM
2:10 PM
2:11 PM
2:12 PM
2:15 PM
2:23 PM
2:25 PM
2:15 PM
2:25 PM
2:26 PM
2:27 PM
2:30 PM
2:38 PM
2:40 PM
2:30 PM
2:40 PM
2:41 PM
2:42 PM
2:45 PM
2:53 PM
2:55 PM
2:45 PM
2:55 PM
2:56 PM
2:57 PM
3:00 PM
3:08 PM
3:10 PM
3:00 PM
3:10 PM
3:11 PM
3:12 PM
3:15 PM
3:23 PM
3:25 PM
3:15 PM
3:25 PM
3:26 PM
3:27 PM
3:30 PM
3:38 PM
3:40 PM
3:30 PM
3:40 PM
3:41 PM
3:42 PM
3:45 PM
3:53 PM
3:55 PM
3:45 PM
3:55 PM
3:56 PM
3:57 PM
4:00 PM
4:08 PM
4:10 PM
4:00 PM
4:10 PM
4:11 PM
4:12 PM
4:15 PM
4:23 PM
4:25 PM
4:15 PM
4:25 PM
4:36 PM
4:27 PM
4:30 PM
4:38 PM
4:40 PM
4:30 PM
4:40 PM
4:41 PM
4:42 PM
4:45 PM
4:53 PM
4:55 PM
4:45 PM
4:55 PM
4:56 PM
4:57 PM
5:00 PM
5:08 PM
5:10 PM
5:00 PM
5:10 PM
5:11 PM
5:12 PM
5:15 PM
5:23 PM
5:25 PM
5:15 PM
5:25 PM
5:26 PM
5:27 PM
5:30 PM
5:38 PM
5:40 PM
5:30 PM
5:40 PM
5:41 PM
5:42 PM
5:45 PM
5:53 PM
5:55 PM
5:45 PM
5:55 PM
5:56 PM
5:57 PM
6:00 PM
6:08 PM
6:10 PM
6:00 PM
6:10 PM
6:11 PM
6:12 PM
6:15 PM
6:23 PM
6:25 PM
6:15 PM
6:25 PM
6:26 PM
6:27 PM
6:30 PM
6:38 PM
6:40 PM
6:30 PM
6:40 PM
6:41 PM
6:42 PM
6:45 PM
6:53 PM
6:55 PM
6:45 PM
6:55 PM
6:56 PM
6:57 PM
7:00 PM
7:08 PM
7:10 PM
View other route schedules.