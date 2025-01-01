Skip to main content

Hotels & Lodging List: UVA Health, Charlottesville

Places to stay

Find hotels and lodging near UVA Health in Charlottesville when you're coming from out of town.

Opciones de alojamiento y alojamiento cerca del Centro Médico UVA (en un radio de 3 millas)

Hotels

Distance

Distancia en millas

Facility

Nombre del establecimiento

Address

Dirección

Phone

Número de telefono

City Bus Access

Autobús de la ciudad

Complimentary Breakfast

Desayuno complementario

Services for People with Disabilities

Accesibilidad para discapacitados

Laundry Facility

Servicio de lavanderia

Restaurant Access

Accesso a restaurantes

Pets

Mascotas

Shuttle to/from UVA

Transporte a UVA

0.3 miles

Courtyard Marriott

1201 W Main St, Charlottesville, 22903

434.977.1700

Yes

No

Yes

Yes

Yes

No

No

0.3 miles

Graduate Hotel (use code N3437502)

1309 W Main St, Charlottesville, 22903

434.295.4333

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

0.3 miles

The Draftsman

1106 W Main St, Charlottesville, 22903

434.244.7902

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

No

0.4 miles

Hampton Inn Suites

900 W Main St, Charlottesville, 22903

434.923.8600

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

0.4 miles

Oakhurst Inn

100 Oakhurst Circle, Charlottesville, 22903

434.872.0100

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

No


0.7 miles

Fairfield Inn & Suites Downtown/University Area (use code U8V for discount)

401 Cherry Avenue, Charlottesville, 22903

434.295.0100

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

0.8 miles

Residence Inn by Mariott Downtown

315 W Main St, Charlottesville, 22903

434.220.0075

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

1.0 miles

Omni

212 Ridge McIntire Road, Charlottesville, 22903

434.971.5500

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

1.3 miles

Home2 Suites by Hilton (use code 0003190804)

201 Monticello Avenue, Charlottesville, 22903

434.295.0003

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

1.9 miles

Sonesta ES Suites Charlottesville University

1111 Millmont Avenue, Charlottesville, 22903

434.923.0300

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

1.9 miles

Affordable Suites

524 Harris Road, Charlottesville, 22903

434.984.9020

Yes

No

Yes

Yes

Yes

No

No

2.2 miles

English Inn

2000 Morton Drive, Charlottesville, 22903

434.971.9900

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

2.2 miles

Sleep Inn and Suites Monticello

1185 5th Street SW, Charlottesville, 22902

434.244.9969

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

2.6 miles

Country Inn & Suites

1600 Emmet Street N, Charlottesville, 22901

434.293.4600

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

2.7 miles

Days Inn

1610 Emmet Street SW, Charlottesville, 22901

434.293.9111

No

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

2.7 miles

Red Roof Inn

2011 Holiday Drive, Charlottesville, 22901

434.971.3746

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

2 miles

Clarion Inn

1803 Emmet St. North, Charlottesville, VA 22901 US

434.227.4981

 

Yes

Yes

Yes

No

Yes

No

2.7 miles

Holiday Inn University area

1901 Emmet Street N, Charlottesville, 22901

434.977.7700

Yes

No

Yes

Yes

Yes

No

No

2.8 miles

Holiday Inn Charlottesville Monticello

1200 5th Street SW, Charlottesville, 22902

434.977.5100

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

2.8 miles

Clarion Pointe Charlottesville

1803 Emmet Street N, Charlottesville, 22901

434.227.4981

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

2.9 miles

Hyatt Place

2100 Bond Street, Charlottesville, 22901

434.995.5200

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

2.8 miles

Hampton Inn - C'Ville

2035 India Road, Charlottesville, 22901

434.978.7888

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

2.9 miles

Homewood Suites by Hilton

2036 India Road, Charlottesville, 22901

434.244.6200

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Non-Hotel Options

Opciones No Hoteleras

Distance

Facility

Address

Phone

Details

0.3 miles

UVA-Hospitality House

No on-site parking. Park in Medical Center parking garage and take shuttle from Lee Street garage to Hospitality House.

434.924.2091

Reservations required. Short term lodging with shared bedrooms and common living space for adult patients and adult family members.

Casa de la Hospitalidad de UVA. Se requiere hacer reservación. Alojamiento a corto plazo con habitaciones compartidas y áreas de descanso comunes para pacientes y familiares adultos $10 la noche. No hay Estacionamiento disponible en la Casa de la Hospitalidad. Aparcar en los Garajes del Centro Medico y tomar el transporte del garaje de Lee St. a la Casa de la Hospitalidad. Cuenta con una despensa con alimentos no perecederos donados.

0.4 miles

Ronald McDonald House

300 9th Street SW, Charlottesville, 22903

434.295.1885

Referral from hospital staff required - Short term lodging for pediatric patients (18 years and younger) & their families. Also coordinate other area options.

Casa Ronald McDonald. Se requiere ser referido por el personal del hospital. Alojamiento a corto plazo y ambiente hogareño para pacientes pediátricos (18 años de edad y menores) y sus familias. $15 la noche. Transportación de UVA del garaje de Lee St. a la Casa Ronald McDonald. Cuenta con una despensa con alimentos no perecederos donados. También coordina otras opciones de área.

Close by

Stay Charlottesville - Short term lodging

Multiple locations

434.977.0442

Reserve online.

Alojamiento a corto plazo.

1.4 miles

Pampered Pets Dog & Cat Boarding

601 Concord Avenue, Charlottesville, 22903

434.293.7387

Alojamiento para perros y gatos.

Find more lodging and visitor info in Charlottesville/Albemarle County.

Puede encontrar información adicional de alojamiento en nuestro sitio web del Condado de Albemarle en Charlottesville.