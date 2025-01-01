Hotels & Lodging List: UVA Health, Charlottesville
Places to stay
Find hotels and lodging near UVA Health in Charlottesville when you're coming from out of town.
Opciones de alojamiento y alojamiento cerca del Centro Médico UVA (en un radio de 3 millas)
Hotels
Distance
Facility
Address
Phone
City Bus Access
Complimentary Breakfast
Services for People with Disabilities
Laundry Facility
Restaurant Access
Pets
Shuttle to/from UVA
0.3 miles
Courtyard Marriott
1201 W Main St, Charlottesville, 22903
434.977.1700
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
0.3 miles
Graduate Hotel (use code N3437502)
1309 W Main St, Charlottesville, 22903
434.295.4333
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
0.3 miles
The Draftsman
1106 W Main St, Charlottesville, 22903
434.244.7902
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
No
0.4 miles
Hampton Inn Suites
900 W Main St, Charlottesville, 22903
434.923.8600
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
0.4 miles
Oakhurst Inn
100 Oakhurst Circle, Charlottesville, 22903
434.872.0100
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
No
0.7 miles
|Fairfield Inn & Suites Downtown/University Area (use code U8V for discount)
401 Cherry Avenue, Charlottesville, 22903
434.295.0100
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
0.8 miles
Residence Inn by Mariott Downtown
315 W Main St, Charlottesville, 22903
434.220.0075
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
1.0 miles
Omni
212 Ridge McIntire Road, Charlottesville, 22903
434.971.5500
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
1.3 miles
Home2 Suites by Hilton (use code 0003190804)
201 Monticello Avenue, Charlottesville, 22903
434.295.0003
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1.9 miles
Sonesta ES Suites Charlottesville University
1111 Millmont Avenue, Charlottesville, 22903
434.923.0300
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
1.9 miles
Affordable Suites
524 Harris Road, Charlottesville, 22903
434.984.9020
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
2.2 miles
English Inn
2000 Morton Drive, Charlottesville, 22903
434.971.9900
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2.2 miles
Sleep Inn and Suites Monticello
1185 5th Street SW, Charlottesville, 22902
434.244.9969
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
2.6 miles
Country Inn & Suites
1600 Emmet Street N, Charlottesville, 22901
434.293.4600
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
2.7 miles
Days Inn
1610 Emmet Street SW, Charlottesville, 22901
434.293.9111
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
2.7 miles
Red Roof Inn
2011 Holiday Drive, Charlottesville, 22901
434.971.3746
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
No
2 miles
Clarion Inn
1803 Emmet St. North, Charlottesville, VA 22901 US
434.227.4981
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
2.7 miles
Holiday Inn University area
1901 Emmet Street N, Charlottesville, 22901
434.977.7700
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
2.8 miles
Holiday Inn Charlottesville Monticello
1200 5th Street SW, Charlottesville, 22902
434.977.5100
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
2.8 miles
Clarion Pointe Charlottesville
1803 Emmet Street N, Charlottesville, 22901
434.227.4981
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
2.9 miles
Hyatt Place
2100 Bond Street, Charlottesville, 22901
434.995.5200
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2.8 miles
Hampton Inn - C'Ville
2035 India Road, Charlottesville, 22901
434.978.7888
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
2.9 miles
Homewood Suites by Hilton
2036 India Road, Charlottesville, 22901
434.244.6200
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Non-Hotel Options
Opciones No Hoteleras
Distance
Facility
Address
Phone
Details
0.3 miles
UVA-Hospitality House
No on-site parking. Park in Medical Center parking garage and take shuttle from Lee Street garage to Hospitality House.
434.924.2091
Reservations required. Short term lodging with shared bedrooms and common living space for adult patients and adult family members.
0.4 miles
Ronald McDonald House
300 9th Street SW, Charlottesville, 22903
434.295.1885
Referral from hospital staff required - Short term lodging for pediatric patients (18 years and younger) & their families. Also coordinate other area options.
Close by
Stay Charlottesville - Short term lodging
Multiple locations
434.977.0442
|Reserve online.
Alojamiento a corto plazo.
1.4 miles
Pampered Pets Dog & Cat Boarding
601 Concord Avenue, Charlottesville, 22903
434.293.7387
Alojamiento para perros y gatos.
Find more lodging and visitor info in Charlottesville/Albemarle County.
Puede encontrar información adicional de alojamiento en nuestro sitio web del Condado de Albemarle en Charlottesville.