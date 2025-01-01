Aviso de No Discriminación
Charlottesville
Prince William
Haymarket & Culpepper
Si usted necesita dispositivos de comunicación o servicios de idiomas, se los ofrecemos gratuitamente.
- Para Charlottesville y la zona central de Virginia: Llame al 434.982.1794 (TTY: 844.346.7516).
- Para Culpeper, Haymarket, Prince William y la zona del norte de Virginia: Llame al 703.369.8853 o envíe un correo electrónico a [email protected].
UVA Health da la bienvenida y brinda servicios, programas y actividades a todos los pacientes y visitantes. UVA Health:
- Cumple con todas las leyes de derechos civiles aplicables y no discrimina, excluye ni trata de manera diferente a pacientes o visitantes por motivos de raza, edad, color, origen nacional, religión, discapacidad, orientación sexual, género, identidad de género o expresión de género.
- Proporciona ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades para comunicarse de manera efectiva con nosotros, incluyendo:
- Intérpretes calificados de lenguaje de señas
- Información en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, etc.)
- Proporciona servicios gratuitos de idiomas en más de 150 idiomas diferentes a personas cuyo idioma principal no es el inglés, que incluye:
- Intérpretes calificados
- Información escrita en otros idiomas
Si cree que El Sistema de Salud UVA ha fracasado en proporcionar estos servicios o ha discriminado de alguna manera, puede presentar una queja en persona, por correo, o correo electrónico.
- Área de Charlottesville y clínicas que son parte del UVA Physician's Group:
- Patient Experience Officer
PO Box 800791
Charlottesville, VA 22908-0704
Teléfono: 434.924.8315
O correo electrónico
- Patient Experience Officer
- UVA Health Culpeper Medical Center, UVA Health Haymarket Medical Center, y UVA Health Prince William Medical Center, y clínicas que son parte del UVA Community Health Medical Group:
- Patient Relations Department
8700 Sudley Road
Manassas, VA 20110
703.369.8002 or 888.253.0466
[email protected]
- Patient Relations Department
Puede presentar una queja de derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Oficina de Derechos Civiles (Department of Health and Human Services). Si lo desea, podemos ayudarle.
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW - Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1.800.368.1019
1.800.537.7697 (TDD)
Formularios de quejas, información y un portal en línea para la presentación electrónica están disponibles.