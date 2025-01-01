Sus Derechos y Responsabilidades del Paciente

UVA Health tiene el compromiso de proporcionar un entorno que fomente una elevada calidad de atención médica para los pacientes al mismo tiempo que respeta los derechos de esos pacientes. Haga el favor de hacernos cualquier pregunta o díganos si tiene cualquier inquietud.

Cada paciente y/o persona que toma decisiones legales por el paciente, tiene el derecho a:

Toma de Decisiones Fundamentadas

Saber acerca de su enfermedad, por qué necesita un tratamiento, que sucederá si no lo recibe y posibles riesgos y beneficios, para que pueda participar en la toma de decisiones con relación a su atención médica.

Dar o negar su consentimiento antes de procedimientos o tratamientos.

Estar de acuerdo o rehusar a participar en cualquier estudio de investigación o experimento.

Estar de acuerdo o rehusar grabaciones, películas u otras imágenes que no sean aquéllas necesarias para su atención médica.

Cuidado y Apoyo

Ser tratado con dignidad y respeto.

Que se respeten sus valores personales, culturales, psicosociales, creencias y preferencias.

Recibir tratamiento y visitantes sin discriminación por motivos de raza, edad, color, origen nacional, religión, discapacidad, orientación sexual, género, identidad o expresión de género, nivel socioeconómico u origen de pago.

Privacidad personal y atención en un entorno seguro, libre de cualquier forma de abuso o negligencia, explotación o acoso. Usted puede tener acceso a servicios de protección y apoyo durante cualquier investigación acerca de negligencia o abuso.

Estar libre de restricciones (a menos que sea necesario para mantenerle seguro a usted y a otros).

Que se le pregunte acerca de su dolor y estar incluido en el plan de tratamiento para manejar el dolor.

Tener acceso a servicios pastorales y otros servicios espirituales.

Información

Recibir información clara en su idioma preferido. El equipo de atención médica utilizará los servicios de un intérprete y de otros de asistencia lingüística según sea necesario.

Saber el nombre de médicos y del personal que le atiende.

Tener informados a un miembro de su familia, a la persona que toma decisiones y a su médico cuando sea ingresado en el hospital, si así lo desea.

Que toda su información acerca de su atención médica sea tratada confidencialmente.

Acceder a la información en su registro médico y que la información acerca de la atención médica se maneje de manera confidencial.

Escriba sus deseos para la atención médica en el futuro utilizando un formulario de Directiva Anticipada. Su atención médica se va a guiar por sus deseos expresados, incluyendo sus decisiones relacionadas con la donación de órganos.

Discutir inquietudes y/o presentar una queja y recibir una respuesta oportuna.

Finanzas

Preguntar a sus proveedores de atención médica acerca de las relaciones financieras que pudieran tener con compañías farmacéuticas (medicamentos) o de productos y dispositivos médicos.

Revisar sus facturas y hacer preguntas acerca de esas facturas.

Para recibir la mejor atención posible, cada paciente y su familia son responsables de lo siguiente:

Darnos la información completa y correcta acerca de su salud, deseos para su atención, cambio en su estado y cualquier inquietud.

Hacer preguntas cuando haya algo que no comprenda.

Seguir su plan de atención y aceptar que existen riesgos si usted no sigue su plan de atención médica. Por favor díganos si tiene inquietudes o no puede continuar con su plan de atención.

Mostrar cortesía; mostrando respeto por los derechos de los demás y siendo considerado con nuestro personal y propiedad.

Seguir las reglas de seguridad relacionadas con la atención y conducta del paciente mientras se encuentra en nuestra propiedad, incluyendo:

No participar en abuso verbal o físico. No fumar ni utilizar alcohol o sustancias ilegales. Ser respetuoso de nuestra propiedad y de las pertenencias de otros pacientes y visitantes. No portar armas de cualquier tipo.

Pagar sus cuentas puntualmente. Si no puede pagar por su atención, es posible que pueda recibir ayuda. Pida información acerca de nuestro Programa de Asistencia Financiera.

Como parte de la atención médica de nuestros pacientes, los proveedores pueden acceder a la base de datos de Monitoreo de Medicamentos del Estado de Virginia para saber qué medicamentos, como las benzodiazepines y los narcóticos, se han recetado por otros proveedores en todo el estado.

Preocupaciones o Quejas

Por favor hable con su equipo de atención médica o clínica o con el gerente de la oficina acerca de las inquietudes que pudiera tener acerca de su atención. Si necesita ayuda o tiene preguntas, llame a nuestro Departamento de Representante de Relaciones con el Paciente al 434.924.8315.

También tiene derecho a ponerse en contacto con las siguientes agencias para presentar una queja:

Para pacientes que están recibiendo atención en el Hospital del Centro Médico de UVA, clínica(s) del Centro Médico o el Hospital de Atención Transicional de UVA:

The Joint Commission Office of Quality and Patient Safety

One Renaissance Boulevard

Oakbrook Terrace, IL 60181

Fax: 630.792.5636

Los beneficiarios de Medicare pueden también comunicarse con:

Livanta BFCC QIO

10820 Guilford Road, Suite 202

Annapolis Junction, MD 20701-1262

888.396.4646 I TTY: 888.985.2660

Website: livantaqio.com/es

Todos los pacientes de UVA, independiente de dónde hayan recibido atención medica, pueden contactar:

Virginia Department of Health

Complaint Intake | Office of Licensure and Certification

9960 Mayland Drive, Suite 401

Henrico, VA 23233-1463

Phone: 800.955.1819 or 804.367.2106 | Fax: 804.527.4503

Email: [email protected]