Atención

Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.

Llame al 434.982.1794 (TTY: 844.346.7516).

La discriminación es contra la ley.

Información Para Pacientes y Visitantes

Ya sea que esté aquí para una cita o para visitar a alguna persona, su salud así como su seguridad y bienestar son importantes para nosotros. Si tiene cualquier pregunta o preocupación acerca de su atención médica o de nuestros servicios, háblelo con un miembro de su equipo de atención de la salud.

Contáctenos

Instrucciones de UVA para Obtener Asistencia en Español

Para ponerse en contacto con el Hospital de la Universidad de Virginia marque 877.297.2366 Cuando le pidan el Código de Acceso marque 4044.1905.7434 Espere a que la operadora que habla inglés le comunique con un intérprete quien le ayudará. (Esto tomará unos cuantos minutos, no cuelgue)

Si se conoce, favor de tener toda la siguiente información preparada cuando llame

Su Nombre y apellido Su fecha de nacimiento El número de su expediente médico

Cómo llegar

Obtenga información acerca de cómo llegar a las diferentes instalaciones de UVA (PDF) y el estacionamiento general y para discapacitados (PDF) del Centro de Atención Primaria (Primary Care Center) y del Complejo Oeste (West Complex) del Hospital de la Universidad.

El servicio de transporte de pasajeros funciona con regularidad entre los sitios donde se localizan las clínicas del Sistema de Salud de UVA, áreas seleccionadas para estacionamiento y casas de alojamiento. Los horarios están disponibles en los mostradores de información. Por favor déjele saber a un miembro del equipo de la entrada si usted necesita servicio de transporte o llame al Centro de Apoyo de Recursos al 434.982.1600.

Intérpretes de Español

Contamos con intérpretes (por teléfono y en persona) para ayudar a los pacientes y a sus familias que hablan español a comunicarse con nuestro personal.

Guías y Documentos para Pacientes y Visitantes

Mostradores de Información (Servicios para Pacientes e Invitados)

Vea la sección de arriba Contáctenos para instrucciones de cómo llamar a los servicios del Centro Médico de UVA.

Nuestro personal De Relaciones para Pacientes e Invitados se encuentra en el vestíbulo del primer piso del Hospital de la Universidad; en el primer piso del vestíbulo del Complejo Oeste; la primera planta del Centro de Atención Primaria y en el vestíbulo del primer piso del Hospital de Atención Transitoria. El personal puede responder a sus preguntas, proporcionar pases para los visitantes, validar el boleto del estacionamiento y ayudar con mapas y direcciones.

Representantes del Paciente

Vea la sección de arriba Contáctenos para instrucciones de cómo llamar a los servicios del Centro Médico de UVA.

Nuestros representantes de los pacientes se encargan de atender las quejas, problemas y sugerencias. También pueden ayudar a dar contestación acerca de los servicios hospitalarios y de nuestras políticas y procedimientos. Usted también tiene el derecho de llamar al Departamento de Salud de Virginia al 800.955.1819 o a la Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Salud en el 800.994.6610.

Su estancia en el Hospital

Cirugía

Sabemos que someterse a una cirugía puede ser una experiencia difícil para usted y su familia, y hacemos todo lo posible para asegurar que nuestros pacientes se sientan cómodos y seguros durante todo el proceso.

Auxiliares de Ayuda

Considere la posibilidad de nombrar a uno o dos miembros de su familia o seres queridos para que sean sus Auxiliares de Ayuda (PDF). Los Auxiliares de Ayuda son adultos identificados por usted o su representante legal para ser miembros activos de su equipo de atención médica. Sus Auxiliares de Ayuda pueden tener acceso a usted todo el día. Anime a sus Auxiliares de Ayuda a que mantengan informados a sus amigos y familia acerca de su condición y para traerle los mensajes de ellos.

Seguridad del Paciente

Usted juega un papel muy importante para hacer que su atención médica sea segura al ser un miembro activo de su equipo de atención médica involucrado e informado.

Los Medicamentos y Las Restricciones

Lea sobre el papel que desempeña en cuanto a la seguridad del paciente (PDF) y aprenda a colaborar con su proveedor de atención de salud.

Infórmese acerca de los medicamentos que toma y por qué. Encontrará una lista de medicamentos personales (PDF) para ayudarle a mantener un registro de sus medicamentos.

Entendiendo las sujeciones físicas (PDF)

Prevención de infecciones

La prevención de infecciones es muy importante. Utilizamos guantes, batas, mascarillas y / o protección para los ojos basándonos en su condición. Los pacientes, visitantes y el personal deben seguir todas las indicaciones de las instrucciones en la puerta de su habitación.

Consejos para lavarse las manos (PDF)

Para información acerca de la salud por favor visite http://www.cdc.gov/spanish/. Si le interesa cualquier información relacionada con la salud o tiene preguntas acerca de cualquier tema, frecuentemente podemos encontrar información traducida por recursos fiables.

Prohibido Fumar

UVA es un lugar libre de humo. Gracias por ayudar a crear una zona de aire puro.

Si usted fuma y le gustaría dejar de fumar puede llamar al 800.784.8669

Sus Pertenencias

Deje sus objetos de valor en casa. Durante el proceso de admisión, vamos a enumerar las pertenencias que usted traiga. Los artículos como dentaduras postizas, anteojos y aparatos de audición deben de mantenerse visibles y al alcance de la mano. No le recomendamos traer aparatos electrónicos personales (cargador de teléfono, computadora portátil, etc.) si los trae es bajo su propio riesgo. Los puede enchufar en cualquier toma de corriente con un mínimo de cinco pies de distancia de usted. En su cama, los aparatos deben ser utilizados solamente con batería.

Control del Dolor

Le preguntaremos si tiene dolor. Su dolor será evaluado y tratado. También se le preguntará que tanto alivio espera. Cuando le preguntamos acerca de su dolor usamos una manera llamada Escala para calificar el dolor en UVA (PDF por sus siglas en inglés) para calificarlo cada vez., por favor informe a su proveedor de atención:

Cuando empezó a sentir el dolor y cuánto tiempo le duró.

Donde siente el dolor.

Que tan fuerte es el dolor y cómo se siente (agudo, sordo o adolorido).

Lo que usted no puede hacer debido al dolor.

Que hace para que su dolor mejore o lo que hace que su dolor empeore.

Previniendo Caídas

La sensación de debilidad, el tomar ciertos medicamentos y el estar en un lugar desconocido puede hacer que usted tenga más propensión a caerse. Pregúntenos acerca de nuestro Programa de Prevención de Caídas y: