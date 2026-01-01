Inscripción para el Baby Shower Comunitario

Este evento está diseñado para que las futuras mamás conozcan los recursos y el apoyo disponibles antes, durante y después del parto.

Qué Esperar

Sesiones educativas sobre el cuidado prenatal, el proceso de parto y alumbramiento, y el cuidado esencial del recién nacido.

Visitas guiadas al Centro de Maternidad Familiar y al consultorio de obstetricia y ginecología de Culpeper.

Oportunidades para conectarse con el personal clínico de nuestra clínica de obstetricia y ginecología, consultorios pediátricos y el Centro de Maternidad Familiar.

Estaciones de aprendizaje enfocadas en prácticas de sueño seguro, orientación sobre lactancia materna y seguridad en los asientos de automóvil.

Bolsas de regalo con artículos esenciales para bebés para ayudarla a comenzar.

Sorteos de artículos y suministros para bebés.

Información importante para asistir

Todas las personas que asistan deben registrarse y recibir una credencial de visitante para participar en la visita guiada por las instalaciones. Se requiere una identificación estatal o federal válida para registrarse como visitante del hospital.

El hospital es una zona libre de armas. Esto incluye:

Armas de fuego

Cuchillos

Spray de pimienta

Porras

Otras herramientas de autodefensa

Por favor, no traiga niños a este evento. Se trata de un evento solo para adultos, diseñado para proporcionar educación y apoyo específicos a las mujeres embarazadas.

Debido a las limitaciones de espacio, pedimos a todas las madres que traigan solo a una persona de apoyo al evento.

Cuando lleguen

Entren al hospital por la entrada principal o la sala de emergencias y lleguen temprano para tener tiempo de pasar por el control de seguridad y recoger su credencial de visitante. Después de registrarse, diríjanse a la sala de conferencias, cerca de la cafetería.