Inscripción para el Baby Shower Comunitario
Este evento está diseñado para que las futuras mamás conozcan los recursos y el apoyo disponibles antes, durante y después del parto.
Qué Esperar
- Sesiones educativas sobre el cuidado prenatal, el proceso de parto y alumbramiento, y el cuidado esencial del recién nacido.
- Visitas guiadas al Centro de Maternidad Familiar y al consultorio de obstetricia y ginecología de Culpeper.
- Oportunidades para conectarse con el personal clínico de nuestra clínica de obstetricia y ginecología, consultorios pediátricos y el Centro de Maternidad Familiar.
- Estaciones de aprendizaje enfocadas en prácticas de sueño seguro, orientación sobre lactancia materna y seguridad en los asientos de automóvil.
- Bolsas de regalo con artículos esenciales para bebés para ayudarla a comenzar.
- Sorteos de artículos y suministros para bebés.
Información importante para asistir
Todas las personas que asistan deben registrarse y recibir una credencial de visitante para participar en la visita guiada por las instalaciones. Se requiere una identificación estatal o federal válida para registrarse como visitante del hospital.
El hospital es una zona libre de armas. Esto incluye:
- Armas de fuego
- Cuchillos
- Spray de pimienta
- Porras
- Otras herramientas de autodefensa
Por favor, no traiga niños a este evento. Se trata de un evento solo para adultos, diseñado para proporcionar educación y apoyo específicos a las mujeres embarazadas.
Debido a las limitaciones de espacio, pedimos a todas las madres que traigan solo a una persona de apoyo al evento.
Cuando lleguen
Entren al hospital por la entrada principal o la sala de emergencias y lleguen temprano para tener tiempo de pasar por el control de seguridad y recoger su credencial de visitante. Después de registrarse, diríjanse a la sala de conferencias, cerca de la cafetería.