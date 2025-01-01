Síntomas de un Ataque o Derrame Cerebral

Si usted o alguien que conoce muestra signos de un ataque cerebral, llame inmediatamente al 911.

Signos de un Ataque o Derrame Cerebral

Los signos de alerta que puede sentir incluyen:

Adormecimiento, debilidad o parálisis de la cara, brazo, o pierna, especialmente en un lado del cuerpo

Repentina visión borrosa o disminuida en uno o ambos ojos

Dificultad hablando o entendiendo frases sencillas

Mareos, pérdida de equilibrio, o pérdida de coordinación

Dolor de cabeza repentino e intenso sin causa aparente

Síntomas de una Malformación Arteriovenosa o Hemorragia Subaracnoidea

Los síntomas pueden parecer similares a los del ataque cerebral, con variaciones, incluyendo:

Convulsiones

Dolor de cabeza, especialmente en un lado de la cabeza

Debilidad muscular

Pérdida de movimiento en un lado del cuerpo

Mareos

Incapacidad para realizar movimientos, pero no debido a la pérdida de movimiento

Pérdida de coordinación, especialmente al caminar

Dolor de espalda intenso y repentino, rigidez de cuello o dolor de hombros

Dificultad para hablar o entender lo que se dice

Pérdida de los sentidos

Problemas visuales

Pérdida de memoria

Dificultad para pensar o confusión mental

Alucinaciones

Pérdida breve del conocimiento

Náuseas y vómitos

Dificultad con pronunciación u otras alteraciones del habla

Cómo Diagnosticamos un Derrame Cerebral

El médico le examinará para debilidad muscular, problemas visuales y del habla, y dificultad de movimiento.

Se tomarán imágenes de sus estructuras corporales: