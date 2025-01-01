Síntomas de un Ataque o Derrame Cerebral
Si usted o alguien que conoce muestra signos de un ataque cerebral, llame inmediatamente al 911.
Signos de un Ataque o Derrame Cerebral
Los signos de alerta que puede sentir incluyen:
- Adormecimiento, debilidad o parálisis de la cara, brazo, o pierna, especialmente en un lado del cuerpo
- Repentina visión borrosa o disminuida en uno o ambos ojos
- Dificultad hablando o entendiendo frases sencillas
- Mareos, pérdida de equilibrio, o pérdida de coordinación
- Dolor de cabeza repentino e intenso sin causa aparente
Síntomas de una Malformación Arteriovenosa o Hemorragia Subaracnoidea
Los síntomas pueden parecer similares a los del ataque cerebral, con variaciones, incluyendo:
- Convulsiones
- Dolor de cabeza, especialmente en un lado de la cabeza
- Debilidad muscular
- Pérdida de movimiento en un lado del cuerpo
- Mareos
- Incapacidad para realizar movimientos, pero no debido a la pérdida de movimiento
- Pérdida de coordinación, especialmente al caminar
- Dolor de espalda intenso y repentino, rigidez de cuello o dolor de hombros
- Dificultad para hablar o entender lo que se dice
- Pérdida de los sentidos
- Problemas visuales
- Pérdida de memoria
- Dificultad para pensar o confusión mental
- Alucinaciones
- Pérdida breve del conocimiento
- Náuseas y vómitos
- Dificultad con pronunciación u otras alteraciones del habla
Cómo Diagnosticamos un Derrame Cerebral
El médico le examinará para debilidad muscular, problemas visuales y del habla, y dificultad de movimiento.
Se tomarán imágenes de sus estructuras corporales:
- Tomografía computarizada
- Resonancia magnética
- Angiografía por resonancia magnética (ARM)
- Angiografía por tomografía computarizada (ATC)
- Ecografía Doppler
Piense R.Á.P.I.D.O.
¿Ve estos síntomas en alguien? Piense en R.Á.P.I.D.O.: Rostro caído Alteración del equilibrio Pérdida de fuerza Impedimento visual Dificultad para hablar Obtenga ayuda rápido - llame al 911 inmediatamente