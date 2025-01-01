Skip to main content

Síntomas de un Ataque o Derrame Cerebral

Si usted o alguien que conoce muestra signos de un ataque cerebral, llame inmediatamente al 911.

Signos de un Ataque o Derrame Cerebral

Los signos de alerta que puede sentir incluyen:

  • Adormecimiento, debilidad o parálisis de la cara, brazo, o pierna, especialmente en un lado del cuerpo
  • Repentina visión borrosa o disminuida en uno o ambos ojos
  • Dificultad hablando o entendiendo frases sencillas
  • Mareos, pérdida de equilibrio, o pérdida de coordinación
  • Dolor de cabeza repentino e intenso sin causa aparente

Síntomas de una Malformación Arteriovenosa o Hemorragia Subaracnoidea

Los síntomas pueden parecer similares a los del ataque cerebral, con variaciones, incluyendo: 

  • Convulsiones
  • Dolor de cabeza, especialmente en un lado de la cabeza
  • Debilidad muscular
  • Pérdida de movimiento en un lado del cuerpo
  • Mareos
  • Incapacidad para realizar movimientos, pero no debido a la pérdida de movimiento
  • Pérdida de coordinación, especialmente al caminar
  • Dolor de espalda intenso y repentino, rigidez de cuello o dolor de hombros
  • Dificultad para hablar o entender lo que se dice
  • Pérdida de los sentidos
  • Problemas visuales
  • Pérdida de memoria
  • Dificultad para pensar o confusión mental
  • Alucinaciones
  • Pérdida breve del conocimiento
  • Náuseas y vómitos
  • Dificultad con pronunciación u otras alteraciones del habla

Cómo Diagnosticamos un Derrame Cerebral

El médico le examinará para debilidad muscular, problemas visuales y del habla, y dificultad de movimiento.

Se tomarán imágenes de sus estructuras corporales:

  • Tomografía computarizada
  • Resonancia magnética
  • Angiografía por resonancia magnética (ARM)
  • Angiografía por tomografía computarizada (ATC)
  • Ecografía Doppler
Piense R.Á.P.I.D.O.

Piense R.Á.P.I.D.O.

¿Ve estos síntomas en alguien? Piense en R.Á.P.I.D.O.: Rostro caído Alteración del equilibrio Pérdida de fuerza Impedimento visual Dificultad para hablar Obtenga ayuda rápido - llame al 911 inmediatamente

Find a Related Provider