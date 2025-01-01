UVA Community Health
Leadership Team
See the members that make up the UVA Community Health leadership team.
Executive Leadership
- Erik Shannon
Chief Executive Officer
Heather Clancey, MPA, PMP
Chief of Staff
Chuck Coder, MBA
Chief Financial Officer
Stephen Keiser, MBA, FHM
Chief Operations & Growth Officer, UVA Community Health Medical Group
Catherine Kelley, SRHM-CP
Chief Human Resources Officer
Jim Min, MD
Chief Physician Market Executive, UVA Community Health Medical Group, ACO Executive
Donna Staton, MS
Chief Operating Officer
Michelle Strider, MBA, RN, CPHQ
Chief Nursing Officer
Zan Zaidi, MD
Chief Medical Officer
Additional UVA Community Health Leaders
- Mike Barkema, MHA
Vice President, Operations, Prince William Medical Center
Ken Bernard, MD, MBA, FACEP
Chief Clinical Officer, Haymarket Medical Center and Prince William Medical Center
Felicia Blow, PhD
Executive Director, UVA Community Health Foundation
Nael Hasan, MD
Chief Clinical Officer, Culpeper Medical Center
Andrea Klosinski, RN, MSN, TNCC
Interim Associate Chief Nursing Officer, Haymarket Medical Center
Eyad Abdel Latif, RN, MSN, MBA, NEA-BC, LSSGBC
Associate Chief Nursing Officer, Prince William Medical Center
Gena Lawday, RN-BSN, MHA, CPHQ
Vice President, Chief Quality Officer
Ross Snare
Associate Chief, External Affairs
Brandi Taylor, BSN, RN
Interim Association Chief Nursing Officer, Culpeper Medical Center
Amanda Welch, MBA
Chief Operating Officer, Haymarket Medical Center