UVA Community Health

Leadership Team

See the members that make up the UVA Community Health leadership team.

Executive Leadership

  • Erik Shannon
    Chief Executive Officer

  • Heather Clancey, MPA, PMP
    Chief of Staff

  • Chuck Coder, MBA
    Chief Financial Officer

  • Stephen Keiser, MBA, FHM
    Chief Operations & Growth Officer, UVA Community Health Medical Group

  • Catherine Kelley, SRHM-CP
    Chief Human Resources Officer

  • Jim Min, MD
    Chief Physician Market Executive, UVA Community Health Medical Group, ACO Executive

  • Donna Staton, MS
    Chief Operating Officer

  • Michelle Strider, MBA, RN, CPHQ
    Chief Nursing Officer

  • Zan Zaidi, MD
    Chief Medical Officer

Additional UVA Community Health Leaders

  • Mike Barkema, MHA
    Vice President, Operations, Prince William Medical Center

  • Ken Bernard, MD, MBA, FACEP
    Chief Clinical Officer, Haymarket Medical Center and Prince William Medical Center

  • Felicia Blow, PhD
    Executive Director, UVA Community Health Foundation

  • Nael Hasan, MD
    Chief Clinical Officer, Culpeper Medical Center

  • Andrea Klosinski, RN, MSN, TNCC
    Interim Associate Chief Nursing Officer, Haymarket Medical Center

  • Eyad Abdel Latif, RN, MSN, MBA, NEA-BC, LSSGBC
    Associate Chief Nursing Officer, Prince William Medical Center

  • Gena Lawday, RN-BSN, MHA, CPHQ
    Vice President, Chief Quality Officer

  • Ross Snare
    Associate Chief, External Affairs

  • Brandi Taylor, BSN, RN
    Interim Association Chief Nursing Officer, Culpeper Medical Center

  • Amanda Welch, MBA
    Chief Operating Officer, Haymarket Medical Center

