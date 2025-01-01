Community Health Needs Assessment Study Reports
Reports on Community Health Needs
Community needs assessments identify the most pressing health needs among our most vulnerable populations. We use these reports to plan ways to support and enhance the community’s health by offering education and programs to improve well-being.
University Medical Center in Charlottesville
- 2022 MAPP2Health Report (PDF)
- 2019 MAPP2Health Report (PDF)
- 2016 MAPP2Health Report (PDF)
UVA Health Haymarket Medical Center
- 2025-2027 HAMC CHNA (PDF)
- 2022-2024 HAMC CHNA Study Report (PDF)
- 2022-2024 HAMC CBIP (PDF)
- 2019-2021 NHHAMC CBIP (PDF)
- 2019-2021 NHHAMC CHNA (PDF)
- 2016-2018 NHHAMC CBIP (PDF)
- 2016-2018 NHHAMC CHNA (PDF)
En español:
- 2022-2024 Reporte del estudio de evaluación de las necesidades médicas de la comunidad, Haymarket (CHNA Study Report) (PDF)
- 2022-2024 Evaluación de las necesidades de salud de la comunidad, Haymarket (CHNA) (PDF)
- 2022-2024 Plan de implementación de los beneficios de la comunidad, Haymarket (CBIP) (PDF)
UVA Health Prince William Medical Center
- 2025-2027 PWMC CHNA (PDF)
- 2022-2024 PWMC CHNA Study Report (PDF)
- 2022-2024 PWMC CBIP (PDF)
- 2019-2021 NHPWMC CBIP (PDF)
- 2019-2021 NHPWMC CHNA (PDF)
- 2016-2018 NHPWMC CBIP (PDF)
- 2016-2018 NHPWMC CHNA (PDF)
En español:
- 2022-2024 Reporte del estudio de evaluación de las necesidades de salud de la comunidad, Prince William (PDF)
- 2022-2024 Evaluación de las necesidades de salud de la comunidad, Prince William (PDF)
- 2022-2024 Plan de implementación de los beneficios de la comunidad (PDF)
UVA Health Culpeper Medical Center
- 2025-2027 CPMC CHNA (PDF)
- 2023-2025 CPMC CHNA Study Report (PDF)
- 2023-2025 CPMC CBIP (PDF)
- 2020-2022 NHUVACPMC CBIP (PDF)
- 2020-2022 NHUVACPMC CHNA (PDF)
- 2017-2019 NHUVACMC CBIP (PDF)
- 2017-2019 NHUVACMC CHNA (PDF)
Community
- Community Engagement and Health Outcomes
- Targeted Outreach Programs
- Population Health
- Sustainability & Environmental Vision
- Volunteer Opportunities
- Back to About